Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
В Роспотребнадзоре напомнили о более тяжелом течении дельта-штамма COVID Общество, 02:36 СМИ сообщили о гибели внебрачного сына певца Леонида Утесова в тире Общество, 02:08 В Москве отец выбросил малолетнего сына из окна Общество, 01:30 Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план действий Общество, 01:29 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 01:24 В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19 Общество, 01:07 Гендиректор «Спартака» назвал кандидата на должность спортдиректора Спорт, 00:57 Жена Федуна заступилась за тренера «Спартака» после поражения в ЛЧ Спорт, 00:51 Спортдиректор «Спартака» заявил об усталости от «унижений» от жены Федуна Спорт, 00:40 Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о возможности отставки Спорт, 00:36 В Москве разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 Общество, 00:29 В ВОЗ зафиксировали «медленное снижение» числа случаев COVID в России Общество, 00:28 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:13 Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия Общество, 00:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план действий

Согласно их исследованию, эффективность вакцин против COVID-19 упала ниже 50% из-за мутации дельта-штамма. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом, пишет Bloomberg.

По мнению ученых, третья волна коронавируса в Королевстве была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тыс. человек.

По их оценкам, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце. По словам авторов исследования, разработка новых вакцин против дельта-штамма может быть оправдана в свете доказательств того, что штамм мутировал до такой степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
Общество
Фото:Nir Elias / Reuters

Вместе с тем ученые считают, что нынешние вакцины по-прежнему обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчетам, полностью привитые в три раза реже заражались дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку, а также у них намного реже проявлялись симптомы COVID-19.

Как подчеркивают ученые, новые случаи заражения среди полностью вакцинированных людей становятся все более важной проблемой в странах с высокими показателями вакцинации. В исследовании говорится, что во время третьей волны коронавируса в Британии заболело большое число детей и молодых людей: около половины положительных мазков были взяты у британцев в возрасте от 5 до 24 лет, что составляет четверть населения Королевства.

Эти данные, как считают ученые, говорят о необходимости вакцинации несовершеннолетних. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса осенью, когда возрастет «уровень социального смешения».

В НИИ Роспотребнадзора оценили эффективность вакцин от штамма «дельта»
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

На прошлой неделе правительственная группа советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) предсказала сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы». Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от коронавируса, с большой долей вероятности будет ослабевать со временем, что в дальнейшем потребует ревакцинации населения.

Авторы доклада отметили, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса. По их словам, британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизится именно эффективность против заражений и легкого течения болезни, пояснили они.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
ученые новый штамм коронавируса пандемия COVID-19 вакцинация
Материалы по теме
США выступили против идеи ВОЗ о моратории на ревакцинацию от COVID-19
Политика
Байден оговорился насчет предложения заплатить $100 тыс. за вакцинацию
Политика
В Великобритании выявили заболевших лямбда-штаммом COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter