Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план действий

Согласно их исследованию, эффективность вакцин против COVID-19 упала ниже 50% из-за мутации дельта-штамма. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних

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Группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом, пишет Bloomberg.

По мнению ученых, третья волна коронавируса в Королевстве была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тыс. человек.

По их оценкам, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце. По словам авторов исследования, разработка новых вакцин против дельта-штамма может быть оправдана в свете доказательств того, что штамм мутировал до такой степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Вместе с тем ученые считают, что нынешние вакцины по-прежнему обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчетам, полностью привитые в три раза реже заражались дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку, а также у них намного реже проявлялись симптомы COVID-19.