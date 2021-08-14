Эксперт заявил о росте летальности коронавируса из-за мутаций

Летальность от COVID-19 может расти, если вирус продолжит мутировать, заявил в интервью ТАСС врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — сказал Жемчугов.

По его словам, мутируя и адаптируясь к новым условиям вирус в том числе отвечает на вакцинацию. Прививку эксперт назвал «мощнейшим фактором селекции». Он добавил, что новые штаммы будут вытеснять те, против которых были созданы вакцины и будут уклоняться от действий приобретенного иммунитета.