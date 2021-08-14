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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт заявил о росте летальности коронавируса из-за мутаций

Летальность от COVID-19 может расти, если вирус продолжит мутировать, заявил в интервью ТАСС врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — сказал Жемчугов.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По его словам, мутируя и адаптируясь к новым условиям вирус в том числе отвечает на вакцинацию. Прививку эксперт назвал «мощнейшим фактором селекции». Он добавил, что новые штаммы будут вытеснять те, против которых были созданы вакцины и будут уклоняться от действий приобретенного иммунитета.

Ранее профессор в Нориджской медицинской школы Пол Хантер опубликовал статью, в которой, наоборот, заявил, что в ближайшие годы коронавирус сможет стать сезонной простудой и будет проявляться в легкой форме и без симптомов. По его мнению, эволюция COVID-19 замедлится, когда появится доминирующий штамм, которым может оказаться "дельта".

Эксперты в комментарии РБК тогда назвали такой сценарий маловероятным, поскольку вирус самосовершенствуется "в негативную для человека сторону", а его заразность только растет.

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Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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