Гинцбург рассказал о лежащей в холодильнике вакцине против дельта-штамма

При этом пока рано говорить о том, окажется ли этот вариант более эффективным, чем существующие, уточнил Александр Гинцбург. Эффективность «Спутника V» против дельта-варианта оценивалась в 83%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создал специальный вариант вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса (дельта-варианта), рассказал «Интерфаксу» глава центра Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сообщил он.

При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация. «Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше [уже существующих препаратов] против дельта-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил Гинцбург.

О том, что разработчик «Спутника V» намерен создать отдельный вариант вакцины против дельта-штамма, сообщалось в середине июня в официальном Twitter-аккаунте препарата. «Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную дозу, адаптированную для действия против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии», — говорилось в сообщении.