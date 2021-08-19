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Гинцбург рассказал о лежащей в холодильнике вакцине против дельта-штамма

При этом пока рано говорить о том, окажется ли этот вариант более эффективным, чем существующие, уточнил Александр Гинцбург. Эффективность «Спутника V» против дельта-варианта оценивалась в 83%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создал специальный вариант вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса (дельта-варианта), рассказал «Интерфаксу» глава центра Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сообщил он.

При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация. «Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше [уже существующих препаратов] против дельта-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил Гинцбург.

О том, что разработчик «Спутника V» намерен создать отдельный вариант вакцины против дельта-штамма, сообщалось в середине июня в официальном Twitter-аккаунте препарата. «Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную дозу, адаптированную для действия против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии», — говорилось в сообщении.

В ВОЗ предрекли дельта-штамму доминирование в мире в ближайшие месяцы
Общество
Фото:Rebecca Conway / Getty Images

В августе эффективность основного препарата — «Спутника V» — против индийского варианта коронавируса оценивалась в 83%. Глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что препарат защищает от тяжелых случаев COVID-19 с 95-процентной эффективностью, в том числе от случаев, требующих госпитализации.

Гинцбург также подчеркивал, что вакцина эффективна и против других вариантов коронавируса.

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В конце июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дельта-штамм будет доминирующим в мире в ближайшие месяцы, если не появится более сильный конкурент. На тот момент его выявили почти во всех европейских странах.

В ВОЗ оценивали индийский вариант коронавируса как в два раза более заразный. Позже появились данные о том, что его заразность выше в три раза.

Глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов пояснял, что у этого штамма необходимое для заражения число вирусных частиц в десять раз меньше, чем у оригинального уханьского варианта, поэтому он распространяется быстрее.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи коронавирус COVID-19 Спутник V
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