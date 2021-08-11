Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»

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Эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса «дельта» оценивается в 83%. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%», — отметил он.

По его словам, «Спутник V» защищает от тяжелых случаев коронавируса более чем на 95%. «И что немаловажно, она защищает от тяжелых случаев, требующих госпитализации», — пояснил Мурашко.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил журналистам, что «Спутник V» эффективно защищает от штамма «дельта» и от других многочисленных штаммов.