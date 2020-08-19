Российский космонавт снял видео с группой неизвестных объектов

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Космонавт Иван Вагнер заснял с борта Международной космической станции (МКС) пять неопознанных летающих объектов над Землей. Видеозапись он опубликовал в своем Twitter.

«На 9–12-х секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга», — уточнил он. Вагнер также сообщил, что передал информацию об объектах руководству «Роскосмоса». В ЦНИИмаш и Институте космических исследований РАН кадры проанализируют специалисты.

Всего запись длится минуту. На 10-й секунде в левой половине кадра заметны пять светящихся точек, через секунду они исчезают. На 20-й секунде на видео появляется северное сияние. Вагнер в описании видео уточняет, что оно было снято при пролете в районе между Австралией и Антарктидой. Ролик снимался со скоростью кадр в секунду, перед публикацией он был сжат до 25 кадров в секунду. Таким образом, объекты были в зоне видимости 52 секунды.

Иван Вагнер — бортинженер станции в составе 63-й экспедиции на МКС, начавшейся 17 апреля. На орбите он и другие члены экспедиции пробудут до октября.