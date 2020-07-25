Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Пашинян заявил о попытках сделать Россию «ареной этнических столкновений» Политика, 15:19 Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд. Видео Спорт, 14:57 Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО Общество, 14:41 ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора Инвестиции, 14:39 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июля Общество, 14:28 РПЛ назвала лучшего футболиста июля Спорт, 14:14 Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве Общество, 14:14 Как проверить свежесть фруктов: дайджест инноваций № 16 Экономика инноваций, 14:00  От Haval до Lada: 5 самых дешевых внедорожников России Авто, 13:38  В Киргизии объявят траур по погибшим от коронавируса Общество, 13:38 Бывший капитан «Барселоны» Хави заразился коронавирусом Спорт, 13:36 СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк» Общество, 13:32 Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую» Общество, 13:29 Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт Общество, 13:08
Общество ,  
0 

Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО

Группа, занимающаяся исследованием неопознанных воздушных явлений, систематизирует свои выводы и обнародует их в течение полугода
Вид на здание Пентагона
Вид на здание Пентагона (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне раскроет часть собранных данных. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США.

Согласно документу, группе необходимо «стандартизировать данные и отчеты» о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО) и сообщить общественности по крайней мере о некоторых своих выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.

Группа была создана в 2017 году. Ей предшествовала другая программа — «Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли», которая официально была завершена в 2012 году. Однако люди, работавшие в ней, утверждали, что программа продолжала функционировать и после закрытия. Позже Минобороны это подтвердило, передает NYT.

Пентагон показал видео с НЛО
Общество

По словам сотрудника программы, Эрика Дэвиса, который работал в ней с 2007 года, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это заставило его прийти к выводу об их внеземном происхождении. Дэвис также рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска «транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле».

Председатель сенатского комитета Марко Рубио заявлял в начале недели, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над американскими военными базами и местами проведения военных учений, но объяснял свое беспокойство политическими причинами. «Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника», — сказал сенатор. Он отметил, что это одна из угроз национальной безопасности США и это необходимо учитывать.

В середине июня президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью рассекретить документы по одному из инцидентов, которые связывают с НЛО. Он произошел в 1947 году на ранчо в Нью-Мексико, когда владелец обнаружил обломки неизвестного объекта. Власти сказали, что это был метеозонд, однако после этого случая начали распространяться теории об НЛО.

Автор: Мария Лисицына
Теги: НЛО, Пентагон
Материалы по теме
Пентагон показал видео с НЛО
Общество
Трамп усомнился в существовании НЛО
Политика
Трамп пообещал подумать о рассекречивании материалов об НЛО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter