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Разработчики ЕГЭ анонсировали изменения в экзамене в 2020 году
В 2020 году в заданиях ЕГЭ по нескольким предметам будут изменены формулировки заданий и критерии оценки. В их числе — экзамены по обществознанию, физике, русскому, географии, истории и китайскому
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения. Это следует из опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проектов контрольно-измерительных материалов (КИМов).

Так, в 2019 году в 24-м задании ЕГЭ по физике, которое проверяло знания по астрофизике, необходимо было выбрать два правильных варианта («выберите два утверждения»). Теперь школьников не ограничивают в числе правильных вариантов («выберите все верные утверждения»).

Внесены изменения и в ЕГЭ по обществознанию. В пункте 28 ФИПИ детализировало задание: в плане, который должен составить школьник, количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трех, если это не будет противоречить общественным наукам. В 29-м задании школьнику больше не предлагают написать мини-сочинение, а лишь сформулировать мысль автора высказывания и раскрыть ее.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии меняются критерии оценки заданий. Самый молодой экзамен — по китайскому языку, который был введен лишь 2019 году, претерпел больше всего изменений. В нем скорректированы форматы задания в разделе «аудирование», уменьшено число заданий в разделе «чтение» в пользу увеличения в разделе «письмо».

На изменения обратила внимание «Российская газета», которая оценила их как «минимальные».

На протяжении 2019 года Минпросвещения неоднократно предлагались различные варианты изменений в системе ЕГЭ. Так, в июне директор ФИПИ Оксана Решетникова предположила, что в экзаменах по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить пользоваться интернетом, что позволит работать со справочными данными, — в этом случае подростки будут сдавать экзамен в электронной форме. А в июле в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагают начислять школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В конце июня стало известно, что только два российских школьника смогли набрать 400 баллов по всем четырем предметам, которые входят в единый госэкзамен. Общее число стобалльных работ в этом году по сравнению с 2018-м увеличилось на 557.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ЕГЭ, экзамен, образование
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