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В 2019 году 400 баллов на ЕГЭ набрали два человека

Вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции рассказала о результатах основного периода единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2019 году, передает корреспондент РБК.

По данным Голиковой, максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — набрали два человека, по трем — 30 человек и по двум — 445 человек. Рособрнадзор ранее сообщал, что для сдачи ЕГЭ в 2019 году зарегистрировалось около 750 тыс. человек. Вице-премьер уточнила, что общее чисто стобалльных работ по сравнению с прошлым годом увеличилось на 557, до 6729.

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Самыми популярными экзаменами по выбору (русский язык и математика — обязательные) стали обществознание (его сдавала почти половина, 315,2 тыс. человек), физика (139,5 тыс.) и биология (154 тыс.).

Основный период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а завершился 13 июня биологией и информатикой. Самый массовый обязательный экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Резервные сроки сдачи ЕГЭ продлятся до 1 июля.

Теги: ЕГЭ, Татьяна Голикова, результаты
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