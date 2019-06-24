В 2019 году 400 баллов на ЕГЭ набрали два человека

В 2019 году 400 баллов на ЕГЭ набрали два человека

Вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции рассказала о результатах основного периода единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2019 году, передает корреспондент РБК.

По данным Голиковой, максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — набрали два человека, по трем — 30 человек и по двум — 445 человек. Рособрнадзор ранее сообщал, что для сдачи ЕГЭ в 2019 году зарегистрировалось около 750 тыс. человек. Вице-премьер уточнила, что общее чисто стобалльных работ по сравнению с прошлым годом увеличилось на 557, до 6729.

Самыми популярными экзаменами по выбору (русский язык и математика — обязательные) стали обществознание (его сдавала почти половина, 315,2 тыс. человек), физика (139,5 тыс.) и биология (154 тыс.).

Основный период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а завершился 13 июня биологией и информатикой. Самый массовый обязательный экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Резервные сроки сдачи ЕГЭ продлятся до 1 июля.