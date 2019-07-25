В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата, автора инициативы Игоря Ананских.

По его словам, нововведение позволит «вернуть школьникам мотивацию усердно учиться в течение 11 лет». Кроме того, он исключил назначение максимального размера дополнительного балла за медаль. Сегодня вузы начисляют к ЕГЭ не более 10 баллов за индивидуальные достижения.

Парламентарий отметил, что, как правило, университеты добавляют отличникам не больше трех-четырех баллов, что несправедливо по отношению к абитуриентам. «Ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ — во многом лотерея»», — добавил Ананских.

В конце июня стало известно, что только два российских школьника смогли набрать 400 баллов по всем четырем предметам, которые входят в единый госэкзамен. Общее число стобалльных работ в этом году по сравнению с 2018-м увеличилось на 557.