СМИ узнали о планах разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

В процедуру проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) могут внести изменения, которые позволят ученикам пользоваться интернетом во время сдачи экзаменов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксану Решетникову.

Она уточнила, что эти изменения могут быть внесены по гуманитарным предметам. Под изменениями, как отметила Решетникова, подразумевается сдача экзамена в электронной форме.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными», — рассказала она.

По ее словам, при помощи цифровизации процедуры проведения экзаменов станет возможным введение видеофрагментов по естественно-научным дисциплинам. Глава ФИПИ считает, что это позволит внедрить задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.