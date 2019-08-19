Депутата заподозрили в отправке рожков пулемета Калашникова за границу

Следователи завели два уголовных дела против поселкового депутата из Апшеронского района Краснодарского края, заподозрив его в пересылке за границу магазинов для пулемета Калашникова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В феврале и в марте этого года подозреваемый неоднократно отправлял за границу «продукцию военного назначения», в частности, несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова, через одно из почтовых отделений Краснодара. В сопроводительном листе он указывал несоответствующую содержимому посылки информацию.

Против него открыли дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения).

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