На границе России задержали мужчину с огнестрельными ручками

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался перевезти из Абхазии в Россию четыре единицы огнестрельного оружия, замаскированного под ручки. Об этом сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Житель абхазского города Сухуми был задержан на таможенном пункте «Адлер». У него также изъяли сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы.

Следственный отдел ФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на контрабанду оружия и боеприпасов, передает издание.

В конце июня в Новом Уренгое задержали группу людей, которая занималась контрабандой оружия из Украины и Литвы. В местах проживания и работы подозреваемых сотрудники ФСБ изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и запчасти, в том числе семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов, револьверов, пистолет-пулемет, три гранаты и 9 тыс. патронов.

