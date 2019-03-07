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Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках
Обвинения предъявлены Гульнаре Каримовой и главе ООО «Уздунробита» Бехзода Ахмедова. Следствие в США считает их виновными во взяточничестве и отмывании денег, в том числе, в получении взяток от МТС и Veon

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову и экс-главу дочерней компании МТС в Узбекистане, ООО «Уздунробита», Бехзода Ахмедова обвинили в США во взяточничестве и отмывании денег на сумму $865 млн. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка.

Речь идет о расследовании коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, которое Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вели в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera). Все эти компании торговались на фондовых биржах США. Американские следователи подозревали их в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с Каримовой. Речь шла о взятках за помощь при выходе на рынок Узбекистана.

В четверг стало известно, что МТС заключил мировое соглашение с Минюстом: сотовый оператор согласился вылпатить штраф в $850 млн. Позже прокуратура Нью-Йорка обнародовало детали дела, сообщив также о конкретных обвинениях в адрес Ахмедова и Каримовой.

Материал дополняется

Автор: Маргарита Девяткина
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