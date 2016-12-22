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Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян
Общество, 03:52
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Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян

Почти три четверти россиян (73%) поддержали, что школьникам нужно запретить использовать смартфоны и другие гаджеты во время занятий, передает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Так, 83% респондентов уверены, что смартфоны мешают школьникам учиться, а еще 69% опрошенных считают, что в случае запрета гаджетов в школах, дети будут лучше учиться. Кроме того, 69% опрошенных также высказали мнение, что подобные ограничения должны касаться учеников всех возрастов.

Как отмечает ВЦИОМ, 81% из числа поддержавших запрет также сообщили, что у их детей нет мобильных телефонов. В то же время 17% от общего числа респондентов считают, что в случае введения ограничений на использование смартфонов в школах, ситуация не изменится.

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«Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — сказал ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

31 августа глава Минпросвещения России Ольга Васильева высказалась в поддержку запрета смартфонов в школах. По ее словам, в некоторых школах уже используют специальные ящики, в которых ученики могут оставить свои гаджеты, а для связи родителей с учителями в таком случае используют специальный контрольный сигнальный телефон. «Возникает вопрос, зачем [смартфон], если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть», — добавила министр.

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На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы оценить, насколько эффективным будет запрет, нужно проанализировать практику его применения. «Я так понимаю, такой практики пока не существует, поэтому трудно сказать», — добавил Путин, подчеркнув, что «все запретить невозможно». Президент также сказал, что нужно думать о способе использовать «то или иное явление» для процесса обучения.

Теги: опрос ВЦИОМ , смартфоны , Школа
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