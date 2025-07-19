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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Как подчеркнул Кореняко, такие меры вводятся для обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели около 00:28 мск и сняли к 00:40.

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты
Политика

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех дронах, сбитых на подлете к столице, а затем — еще об одном.

Врио главы Дмитровского округа Подмосковья заявил об уничтоженном в окрестностях беспилотнике. Повреждения получила высоковольтная линия.

Накануне днем на подлете к Москве уничтожили десять дронов.

Поздним вечером 18 июля временные ограничения на полеты также вводили в аэропорту Домодедово. Их сняли спустя 20 минут.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Дуганова
ограничения Шереметьево приостановка полетов аэропорты Москва
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