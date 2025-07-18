В Подмосковье из-за сбитого беспилотника повреждена высоковольтная линия
В Дмитровском округе Подмосковья сбили беспилотник. В результате повреждения получила высоковольтная линия. Об этом сообщил глава округа Михаил Шувалов в телеграм-канале.
«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — написал он.
По его словам, беспилотник упал в поле вдали от жилых домов. Обошлось без пострадавших, угрозы для населения нет.
До этого, в ночь на 18 июля, пять подмосковных округов — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск подверглись атаке украинских БПЛА.
Бóльшую часть дронов уничтожили на подлете и серьезных последствий удалось избежать, однако среди частных домов некоторые получили повреждения. Никто из жителей не пострадал.
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