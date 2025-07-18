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В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.
Позднее, в 23.32 ограничения были сняты.
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