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Суд арестовал экс-главу Шатуры по делу о растрате более 220 млн руб.

Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате более 220 млн руб.
Артюхин обвиняется в растрате бюджетных средств при строительстве очистных сооружений и водозаборного узла. Он был задержан 17 июля. За неделю до этого чиновник объявил о своей отставке. Свою вину он отрицает
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Алексей Артюхин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина по делу о растрате, об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Артюхину А.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Артюхина обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

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Олег Лавричев (второй справа)

Прокуратура уточнила, что экс-глава Шатуры отрицает свою вину, от дачи показаний он отказался. В суде обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Артюхин возглавлял Шатуру с 2020 года. 10 июля он объявил об отставке, сказав, что решение «далось непросто». Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначили Николая Прилуцкого.

О задержании экс-главы Шатуры стало известно 17 июля. Ему инкриминируют растрату более 220 млн руб. из бюджета. По версии следствия, в апреле 2020 года он заключил соглашение о предоставлении грантов на строительство водозаборного узла на территории технопарка «Осаново-Дубовое». На это из бюджета было выделено более 220 млн руб., однако Артюхин «совместно с иными подконтрольными ему лицами совершили их растрату, в том числе путем предоставления займов различным коммерческим организациям, оплаты лизинга транспортных средств и приобретения недвижимого имущества», поясняла прокуратура.

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Елена Чернышова
Шатура Подмосковье растрата арест
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