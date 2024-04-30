Главу думы Нижнего Новгорода отправили под арест по делу о растрате

Единоросса Олега Лавричева арестовали по обвинению в растрате и отмывании денег. Дело связано с закупкой оборудования для маммографии. Спикера думы задержали 28 апреля в Донбассе

Олег Лавричев (второй справа) (Фото: nnoblsud.ru)

Московский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу главу городской думы Олега Лавричева («Единая Россия») по делу о растрате и отмывании денег, сообщили в объединенной пресс-службе областных судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

Спикер думы арестован до 26 июня включительно.

По версии следствия, Лавричев, будучи генеральным директором Арзамасского приборостроительного завода, незаконно приобрел медицинское оборудование. По словам обвиняемого, речь идет об оборудовании для маммографии, но «преступного умысла не было». «Это был проект, направленный на оздоровление женской части населения», — пояснил он журналистам.

Адвокат Лавричева в суде сообщил, что недавно его подзащитный подписал контракт с Минобороны.

Главу городской думы задержали 28 апреля в Донбассе. В своем телеграм-канале он писал, что находится в Донецке, где ожидает гуманитарный конвой и где встретился со своим другом Андреем Чертковым, который сейчас занимает пост первого вице-премьера правительства ДНР.

25 апреля Минобороны наградило Лавричева медалью «За помощь и милосердие».