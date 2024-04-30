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Главу думы Нижнего Новгорода отправили под арест по делу о растрате

Главу думы Нижнего Новгорода Лавричева арестовали по делу о растрате
Единоросса Олега Лавричева арестовали по обвинению в растрате и отмывании денег. Дело связано с закупкой оборудования для маммографии. Спикера думы задержали 28 апреля в Донбассе
Олег Лавричев (второй справа)
Олег Лавричев (второй справа) (Фото: nnoblsud.ru)

Московский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу главу городской думы Олега Лавричева («Единая Россия») по делу о растрате и отмывании денег, сообщили в объединенной пресс-службе областных судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

Спикер думы арестован до 26 июня включительно.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По версии следствия, Лавричев, будучи генеральным директором Арзамасского приборостроительного завода, незаконно приобрел медицинское оборудование. По словам обвиняемого, речь идет об оборудовании для маммографии, но «преступного умысла не было». «Это был проект, направленный на оздоровление женской части населения», — пояснил он журналистам.

Адвокат Лавричева в суде сообщил, что недавно его подзащитный подписал контракт с Минобороны.

Главу городской думы задержали 28 апреля в Донбассе. В своем телеграм-канале он писал, что находится в Донецке, где ожидает гуманитарный конвой и где встретился со своим другом Андреем Чертковым, который сейчас занимает пост первого вице-премьера правительства ДНР.

25 апреля Минобороны наградило Лавричева медалью «За помощь и милосердие».

Лавричев был связан с Арзамасским приборостроительным заводом им. П.И. Пландина, он возглавлял это предприятие в 2008–2020 годах, а с 2019 по 2022 год был председателем совета директоров завода.

Сейчас он возглавляет движение «Нижегородское ополчение — 2022», которое возит в Донбасс грузы с помощью. Лавричев родился в 1962 году в Николаеве на Украине, после работы в ВЛКСМ он работал в коммерческой сфере. Является председателем объединения работодателей «Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие».

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Теги
Елена Чернышова
Нижний Новгород Гордума арест растрата отмывание денег
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