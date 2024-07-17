В Подмосковье задержали бывшего главу Шатуры
В Подмосковье задержали Алексея Артюхина, который на прошлой неделе ушел с должности главы городского округа Шатура, сообщают РЕН ТВ со ссылкой на источник и телеграм-канал Baza.
По данным канала, автомобиль экс-чиновника обыскали и изъяли оттуда несколько пакетов, а Артюхина повезли на допрос в областное управление Следственного комитета. Причина задержания не уточняется. Baza пишет, что за несколько месяцев до этого обыск прошел в офисе у жены Артюхина.
РБК обратился за комментарием к ГСУ СК по Московской области.
Артюхин возглавлял Шатуру с 2020 года. Об отставке он объявил 10 июля, заявив, что решение «далось непросто», и поблагодарил губернатора Алексея Воробьева. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначили Николая Прилуцкого.
С 2014 года Артюхин был главой администрации подмосковного города Рошаль.
В конце апреля была задержана бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Ей вменили получение взятки на 123 млн руб. в рамках заключения контрактов о ремонте больниц. Чиновница не признала вину.
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