В Подмосковье задержали бывшего главу Шатуры

Алексей Артюхин (Фото: shatura.ru)

В Подмосковье задержали Алексея Артюхина, который на прошлой неделе ушел с должности главы городского округа Шатура, сообщают РЕН ТВ со ссылкой на источник и телеграм-канал Baza.

По данным канала, автомобиль экс-чиновника обыскали и изъяли оттуда несколько пакетов, а Артюхина повезли на допрос в областное управление Следственного комитета. Причина задержания не уточняется. Baza пишет, что за несколько месяцев до этого обыск прошел в офисе у жены Артюхина.

РБК обратился за комментарием к ГСУ СК по Московской области.

Артюхин возглавлял Шатуру с 2020 года. Об отставке он объявил 10 июля, заявив, что решение «далось непросто», и поблагодарил губернатора Алексея Воробьева. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначили Николая Прилуцкого.

С 2014 года Артюхин был главой администрации подмосковного города Рошаль.

В конце апреля была задержана бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Ей вменили получение взятки на 123 млн руб. в рамках заключения контрактов о ремонте больниц. Чиновница не признала вину.