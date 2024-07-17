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СК раскрыл суть обвинения против бывшего главы города в Подмосковье

Экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина заподозрили в растрате более 200 млн руб.
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 200 млн руб., ему грозит до 10 лет лишения свободы. Артюхин объявил об отставке 10 июля и отметил, что это решение «далось непросто»
Алексей Артюхин
Алексей Артюхин (Фото: Администрация Городского округа Шатура)

Алексея Артюхина, который на прошлой неделе ушел с должности главы городского округа Шатура, заподозрили в растрате более 200 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн руб., выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

О задержании Артюхина стало известно днем 17 июля. Как уточнили в СК, следственные действия обусловлены делом по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

По месту работы подозреваемого проведен обыск, а также осмотр транспортных средств. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщал, что из автомобилей изъяли несколько пакетов. В настоящее время с задержанным работают следователи. Телеграм-канал Baza писал, что за несколько месяцев до этого обыски прошли в офисе у жены экс-чиновника.

Артюхин был главой Шатуры с 2020 года, до этого он возглавлял городскую администрацию Рошаля в Московской области. Он объявил об отставке на прошлой неделе, 10 июля, и отметил, что это решение «далось непросто». Временно исполняющим обязанности городского округа был назначен Николай Прилуцкий.

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Фото:ФСБ РФ

По подозрению в коррупции в конце апреля также задержали бывшего первого зампреда подмосковного правительства Светлану Стригункову. По версии следствия, она получила взятки на 123 млн руб. на контрактах по ремонту больниц. Стригункова свою вину не признала.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Россия Московская область Шатура Следственный комитет обвинение растрата задержание
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