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МВД показало кадры задержания админов анонимных телеграм-каналов

МВД опубликовало видео задержания админа телеграм-канала «Кремлевская прачка» Полякова
МВД опубликовало кадры задержания администраторов «популярных телеграм-каналов», которых позже арестовали по обвинению в вымогательстве. Речь идет об админе «Кремлевской прачки» Полякове и его помощнике

МВД показало кадры задержания админов анонимных телеграм-каналов
Video

МВД опубликовало кадры задержания двух москвичей, подозреваемых в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК (наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет). Задержанные были арестованы.

Как рассказал источник «РИА Новости», речь идет о задержании администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка», бывшем сотруднике ФСБ Михаиле Полякове и втором фигуранте дела, гендиректоре ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александре Санине. Обоих арестовали 15 июля.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу сети популярных телеграм-каналов. В них под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки», — говорится в сообщении МВД.

При обыске у фигурантов дела обнаружили подтверждающие причастность к преступлению технические средства, документы, деньги, добавили в ведомстве. На кадрах среди прочего видны документы и большое количество купюр номиналом 5 тыс. руб.

На видео также присутствует женщина, однако является ли она фигурантом дела, не уточняется.

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Михаила Полякова задержали 14 июля в Москве. На следующий день его и Санина арестовали до 13 сентября по обвинению по ч. 3 ст. 163 УК. Их считают виновными в вымогательстве 40 млн руб. у группы IT-компаний «Ланит».

По версии обвинения, Поляков с 2020 по 2023 год получал деньги «за блок на негатив» — неразмещение в канале сведений, «которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» АО «Ланит» и его руководства.

Полякова связывают и с другими телеграм-каналами. Baza писала, что экс-полковника задержали из-за публикаций в «Незыгаре» и «Компромат-ГРУПП» о «Ланите» с «ложными и порочащими честь» сведениями о руководстве компании. «112» утверждал, что мужчина также администрирует каналы «Силовики» и BRIEF. Оба канала эти данные опровергли.

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