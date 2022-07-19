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В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня на этих территориях впервые введен по упрощенному порядку, который позволит привлечь для борьбы с пожарами дополнительные средства
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС федерального уровня для борьбы с лесными пожарами, сообщил Рослесхоз.

«Введение режима ЧС по упрощенному порядку, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, слова которого приводит пресс-служба Рослесхоза, режим ЧС федерального значения впервые вводится на площадях, которые сейчас горят в двух регионах: в прошлом году этого нельзя было сделать «из-за административных барьеров», для введения режима ЧС пожары должны были соответствовать определенным критериям. После принятых в этом году изменений критерии были снижены — это поможет регионам вовремя получать необходимую поддержку, отметил министр.

Теперь власти рассмотрят вопрос о привлечении для тушения пожаров в Хабаровском крае и Якутии дополнительных сил соседних регионов и МЧС России, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Правительство утвердило изменения в правилах введения режима ЧС в июле. В Рослесхозе поясняли, что мера позволит субъектам оперативнее вводить режим ЧС и быстрее привлекать силы и средства для ликвидации лесных пожаров.

Всего существует четыре вида режима ЧС: муниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. Основанием для федерального режима ЧС теперь являются:

  • действие ЧС регионального характера более семи суток;
  • привлечение более 70% собственных сил и средств субъекта и более 50% сил и средств «в рамках межрегионального маневрирования».
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Авиалесоохрана сообщила о 38 тыс. га лесных пожаров
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В Рослесхозе уточнили, что с начала 2022 года по 19 июля общая площадь лесных пожаров в Хабаровском крае и Якутии оказалась в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и составила 603,4 тыс. га. В 1,7 раза уменьшилось количество пожаров.

В Якутии по состоянию на утро 19 июля действовал 51 лесной пожар, в Хабаровском крае — четыре. 18 июля сообщалось, что Центральную Якутию накрыл шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае.

Власти Якутии ввели региональный режим ЧС 28 июня, Хабаровского края — 7 июля.

В 2021 году власти оценили ущерб от пожаров в Якутии в 3,7 млрд руб. В прокуратуре сообщили, что более чем в 1,4 тыс. из 1,7 тыс. случаев пожара причиной стали сухие грозы.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Хабаровский край Рослесхоз лесные пожары Республика Саха (Якутия)
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