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Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40°С

Из-за аномальной жары расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог. Ранее температурный рекорд фиксировался в 2009 году на отметке 38,7 градуса
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Температура воздуха в Британии достигла самого высокого значения за всю историю измерений, в районе аэропорта Хитроу после полудня фиксировали 40,2 градуса по Цельсию, сообщает в Twitter национальная метеослужба.

Ранее днем 19 июля исторический температурный рекорд отмечался в районе деревни Чарлвуд в графстве Саррей к юго-западу от Лондона. Там в 10:40 утра (12:40 мск) по местному времени температура достигала 39,1 градуса по Цельсию. Прежний рекорд был зафиксирован в 2019 году в ботаническом саду в Кембридже — 38,7 градуса.

«Впервые за все время измерений температура в 40 градусов по Цельсию была превышена, это произошло в лондонском аэропорту Хитроу — сообщается, что там 12:50 (14:50 мск) она достигала 40,2 градуса. Температура воздуха все еще растет, помните об этом», — отмечается в сообщении.

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Метеослужба отмечает, что в течение дня в Лондоне ожидается до 41 градуса тепла.

Температура воздуха начала расти в Британии в понедельник — накануне в Лондоне она достигала 38 градусов. По сообщению телеканала Sky News, ночь с понедельника на вторник стала самой жаркой в истории страны — температура достигала рекордных 25,8 градуса в графстве Саррей. Во вторник, 19 июля, столбик термометра пошел вверх.

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Из-за жары в стране впервые введен самый высокий, «красный» уровень опасности, власти предупреждают о риске для жизни людей, причем не только пожилых и страдающих заболеваниями, но и тех, кто находится в хорошей физической форме и вынослив. Жителей просят не находиться на солнце и больше пить.

Рекомендации британского правительства, связанные с аномальной жарой:

  • не находиться на солнце с 11:00 до 15:00 и избегать физической активности;
  • пить как можно больше жидкости, избегать злоупотребления алкоголем;
  • закрыть шторы в комнатах на солнечной стороне квартиры или дома;
  • не оставлять никого в припаркованном автомобиле, навещать пожилых или больных соседей;
  • передвигаться по затененным сторонам улиц, применять средства от загара и носить широкополые головные уборы;
  • проверить, хранятся ли ваши лекарства в соответствии с требованиями инструкции к температурам, проверить, исправны ли ваши холодильники и вентиляторы.

Лондон 19 июля остается самым жарким городом в стране, в других частях Британии температура ниже, минимум отмечается на севере Шотландии — 19–22 градуса. Жара на юге Англии привела к остановке работы аэропорта Лутон к северу от Лондона — в нем от жары расплавилось покрытие взлетно-посадочной полосы. Частично приостановлено движение электричек по нескольким направлениям из-за деформации путей, закрыты некоторые автодороги, на которых расплавился асфальт. В частности, магистраль в графстве Кембридшир на одном из участков деформировалась, «превратившись в скейт-парк», сообщает местная полиция.

В интервью телеканалу Sky News министр транспорта страны Грант Шаппс признал проблемы, но заявил, что в том, что в Британии плавятся взлетные полосы и деформируются покрытия магистралей, а также рельсы железных дорог, нет ничего неожиданного. «Большая часть нашей инфраструктуры не была построена для использования при таких температурах. Нам понадобились бы десятилетия, чтобы заменить все транспортные сети», — сказал министр.

Проблемы отмечаются не только на объектах гражданской инфраструктуры. Reuters сообщил о закрытии основной взлетной полосы на авиабазе Brize Norton в графстве Оксфордшир из-за того, что она оказалась «расплавленной» из-за высоких температур. По сообщению источников канала, военные перешли на использование «запасных аэродромов» по резервной, разработанной для подобных случаев программе.

С середины июля в Европе установилась аномальная жара, которая стала причиной лесных пожаров в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции. В некоторых европейских регионах объявлен «красный» уровень опасности. От пожаров пострадали дома, личные автомобили, сельскохозяйственная техника и деревообрабатывающий завод. В Британии о лесных пожарах не сообщается.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Великобритания жара Погода температура рекорд лето
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