В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Информация о крушении поступила в экстренные службы 13 июля в 4:10 по местному времени (совпадает с московским). Самолет упал в 400 м к западу от села Кистенево, расположенного в 150 км южнее Нижнего Новгорода.
«После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв.м», — говорится в сообщении МЧС. В результате катастрофы погиб один человек, еще один получил ранения. На земле жертв и разрушений нет.
По данным ТАСС, пострадавший находится в Центральной районной больнице Большеболдинского района. Информации о причинах крушения нет.
Проверку по факту происшествия начало Приволжское следственное управления на транспорте Следственного комитета, сотрудники которого выехали на места катастрофы.