Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам Экономика, 06:04 В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек Общество, 05:38 На Сахалине эвакуировали более 140 детей из детсада Общество, 05:22 РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии Общество, 05:00 Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт Финансы, 05:00 Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Общество, 04:45 Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе Технологии и медиа, 04:14 В США покончил с собой внук Элвиса Пресли Общество, 03:45 Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам Политика, 03:21 Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты Общество, 03:13 Венгрия первая из ЕС заявила о готовности разрешить россиянам въезд Общество, 02:57 Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21 Общество, 02:47 В Гидрометцентре сообщили об осенней погоде в европейской части России Общество, 02:31 В Минобороны сообщили об отсутствии COVID-19 у участников Парада Победы Общество, 01:56
Общество ,  
0 

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

Самолет упал рано утром в 150 км к югу от Нижнего Новгорода. Один из двоих человек, находившихся на борту Ан-2, выжил. Крушение не привело к жертвам и разрушениям на земле
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о крушении поступила в экстренные службы 13 июля в 4:10 по местному времени (совпадает с московским). Самолет упал в 400 м к западу от села Кистенево, расположенного в 150 км южнее Нижнего Новгорода.

«После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв.м», — говорится в сообщении МЧС. В результате катастрофы погиб один человек, еще один получил ранения. На земле жертв и разрушений нет.

По данным ТАСС, пострадавший находится в Центральной районной больнице Большеболдинского района. Информации о причинах крушения нет.

Проверку по факту происшествия начало Приволжское следственное управления на транспорте Следственного комитета, сотрудники которого выехали на места катастрофы.

СК начал проверку после падения самолета Як-52 под Самарой
Общество
Фото: МЧС России

13 июня под Самарой легкомоторный самолет Як-52 самарского авиационно-спортивного клуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) совершил жесткую посадку. В результате происшествия погибли два человека.

По данным ДОССАФ, инцидент произошел недалеко от аэродрома Бобровка к востоку от Самары. На борту находились инструктор и ученик, оба они погибли.

По факту произошедшего проверку начали Куйбышевская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Автор: Михаил Котляр
Теги: авиакатастрофа, Нижегородская область, самолет, Ан-2
Материалы по теме
В Венесуэле сбили американский самолет
Общество
В небе над озером в США столкнулись два самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter