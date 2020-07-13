В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

Самолет упал рано утром в 150 км к югу от Нижнего Новгорода. Один из двоих человек, находившихся на борту Ан-2, выжил. Крушение не привело к жертвам и разрушениям на земле

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о крушении поступила в экстренные службы 13 июля в 4:10 по местному времени (совпадает с московским). Самолет упал в 400 м к западу от села Кистенево, расположенного в 150 км южнее Нижнего Новгорода.

«После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв.м», — говорится в сообщении МЧС. В результате катастрофы погиб один человек, еще один получил ранения. На земле жертв и разрушений нет.

По данным ТАСС, пострадавший находится в Центральной районной больнице Большеболдинского района. Информации о причинах крушения нет.

Проверку по факту происшествия начало Приволжское следственное управления на транспорте Следственного комитета, сотрудники которого выехали на места катастрофы.