В Бурятии началась проверка после аварийной посадки самолета Ан-2

Восточно сибирское управление на транспорте СКР начало доследственную проверку после аварийной посадки самолета Ан-2, приземлившегося в Тункинском районе Бурятии, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, самолет авиакомпании «Феникс», выполнявший фитосанитарный рейс, совершил аварийную посадку в 50 км от села Кырен вечером 9 июня. На борту находился командир судна и второй пилот, у которого в результате сломана голень.

«РИА Новости» отмечает, что Ан-2 опылял хозяйственные территории от шелкопряда.

«На месте сейчас находится вертолет, проводится операция по эвакуации, люди будут доставлены в Иркутск», — сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Отмечается, что из-за темноты эвакуацию решили проводить 10 июня.

Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.