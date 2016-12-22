В Иркутской области три человека пострадали при жесткой посадке Ан-2
Общество, 12:04
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В Иркутской области три человека пострадали при жесткой посадке Ан-2
В Нижнеудинском районе Иркутской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и опрокинулся. В результате пострадали три человека, находившихся на борту, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.
«Инцидент произошел в 40 км южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало», — рассказал собеседник. Он отметил, что в результате жесткой посадки самолета пострадали два пилота и пассажир. Самолет принадлежит авиакомпании «Феникс».
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что Ан-2 проводил воздушную разведку.