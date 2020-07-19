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Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин из-за COVID-19

Ученые сопоставили ситуацию с COVID у детей в Финляндии, где закрыли на карантин все учебные заведения, и в Швеции, где разрешили работать начальным школам. И там, и там в начальных школах число заболевших было почти одинаковым
Фото: Marzio Toniolo / Reuters
Фото: Marzio Toniolo / Reuters

Закрытие начальных школ на карантин на фоне распространения коронавируса существенно не повлияло на количество подтвержденных случаев заражения. К такому выводу в своем докладе пришли исследователи Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Взвесив последствия от введения карантина в детских садах и начальных школах (в том числе для родителей, которые из-за ограничений были вынуждены работать из дома), власти Швеции решили закрыть только университеты и старшие школы. В Финляндии с 18 марта до 13 мая были закрыты все школы. И в той, и другой стране начальную школу дети посещают с семи до 15 лет, в детские сады их отдают с двух лет, а в старшей школе они учатся до 18–19 лет. Согласно докладу, в начальных школах Финляндии обучаются 550,5 тыс. человек, в учреждениях того же типа в Швеции — более 1 млн.

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Согласно докладу, в Финляндии коронавирусом заразились 584 человека в возрасте от года до 19 лет, что составляет 8,2% от общего количества зараженных (всего в стране их 7,1 тыс.). В Швеции коронавирус выявили у 1124 людей той же возрастной группы (2,1% от всех зараженных в стране, их количество там превышает 52 тыс.). При этом количество заболевших учеников начальных школ и в Финляндии, где был карантин для всех учебных заведений, и в Швеции практически не отличается: 96 и 98 человек соответственно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ученые также выяснили, что за время карантина в школах и их последующее открытие недельный прирост зараженных (лабораторно подтвержденные случаи) среди детей возраста начальной школы практически не изменился. Ни в той, ни в другой стране не было умерших от коронавируса детей, в отделения интенсивной терапии в Финляндии попал один ребенок, в Швеции — 14 детей.

В заключение исследователи указывают, что дети не входят в группу риска COVID-19 и играют не столь существенную роль с точки зрения передачи инфекции.

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Фото: Lintao Zhang / Getty Images

В мае Роспотребнадзор сообщал, что большинство детей болеют COVID-19 в легкой форме. Частым симптомом у них может быть диарея. В тяжелой форме или с осложнениями болезнь может проявиться у детей с онкологией, эндокринными или другими хроническими заболеваниями.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Швеция, Финляндия, дети
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