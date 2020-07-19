Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Священник, одетый в защитный костюм, проходит рядом с погребальным костром, приготовленным для сжигания тела умершего от COVID-19. Нью-Дели, Индия (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу жертв заболевания находятся США — 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.

В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:

Мексика — 38,3 тыс. человек;

Италия — 35 тыс.;

Франция — 30,1 тыс.;

Испания — 28,4 тыс.;

Индия — 26,2 тыс.;

Иран — 13,9 тыс.;

Перу — 12,9 тыс.

Россия по общему числу смертей занимает 11-е место в мире. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 12,2 тыс. человек.