Пандемия коронавируса , 19 июл, 03:42
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Священник, одетый в защитный костюм, проходит рядом с погребальным костром, приготовленным для сжигания тела умершего от COVID-19. Нью-Дели, Индия
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу жертв заболевания находятся США — 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.
В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:
- Мексика — 38,3 тыс. человек;
- Италия — 35 тыс.;
- Франция — 30,1 тыс.;
- Испания — 28,4 тыс.;
- Индия — 26,2 тыс.;
- Иран — 13,9 тыс.;
- Перу — 12,9 тыс.
Россия по общему числу смертей занимает 11-е место в мире. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 12,2 тыс. человек.