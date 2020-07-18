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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ зафиксировала максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19

За минувшие сутки умерли 7 360 человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это стало максимальным суточным приростом смертельных случаев среди заразившихся COVID-19 с 10 мая, когда умерли 8 500 человек.

По состоянию на 19 июля общее число жертв достигло 593 087 человек. Всего с начала распространения эпидемии в мире вирусом заразились более 13, 8 млн человек, за сутки врачи подтвердили 259 848 новых случаев заражения.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день
Общество
Фото: Tyrone Siu / Reuters

По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заболевших коронавирусом выявили в США — 3,67 млн человек. На втором месте по числу заражений находится Бразилия (2 млн), а на третьем — Индия (1 млн). Россия располагается на четвертой строчке: с начала эпидемии в стране вирус подтвердили у 764 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
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<100 000
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Источник: JHU
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Теги: пандемия, коронавирус, ВОЗ
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