ВОЗ зафиксировала максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19

За минувшие сутки умерли 7 360 человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это стало максимальным суточным приростом смертельных случаев среди заразившихся COVID-19 с 10 мая, когда умерли 8 500 человек.

По состоянию на 19 июля общее число жертв достигло 593 087 человек. Всего с начала распространения эпидемии в мире вирусом заразились более 13, 8 млн человек, за сутки врачи подтвердили 259 848 новых случаев заражения.

По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заболевших коронавирусом выявили в США — 3,67 млн человек. На втором месте по числу заражений находится Бразилия (2 млн), а на третьем — Индия (1 млн). Россия располагается на четвертой строчке: с начала эпидемии в стране вирус подтвердили у 764 тыс. человек.