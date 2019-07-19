Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

СК впервые после ареста допросил экс-министра Михаила Абызова, рассказал РБК его защитник. С его слов, подзащитный сам настоял на допросе и заявил, что занятость в правительстве и контроль спецслужб не позволили бы ему создать ОПС

Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

«Сегодня вышел фейк на Telegram-каналах, смысл которого в том, что Абызов пошел на сделку со следствием и заложил чуть ли не Дворковича. Это неправда. Но это совпало с тем, что Абызов действительно сегодня впервые был допрошен, причем по собственному ходатайству. И этот фейк, видимо, запустили люди, знавшие об этом допросе», — рассказал РБК Аснис.

По словам юриста, Абызов в показаниях акцентировал внимание на нескольких принципиальных вещах: «Во-первых, за четыре месяца следствия ему так и не разъяснили обвинение, о чем он много раз просил. Он готов давать подробные показания, если следствие точно сформулирует обвинение, как этого требуют УК и УПК. Во-вторых, в той части, в которой обвинение ему понятно, он себя не признает виновным абсолютно».

Абызов пояснил, что в 2012–2014 годах (к этому периоду относятся события дела) «настолько был занят госслужбой, поручениями президента и председателя правительства, что это делало невозможным какое-либо использование служебных полномочий для преступной деятельности». «Он проводил 10, 12 и более часов каждый день на службе. Кроме того, он находился под плотным контролем спецслужб, в чьи задачи входит обеспечение безопасности членов правительства. Контролировались в том числе его автомобиль и телефон», — добавил Аснис.

По словам адвоката, его клиент считает, что «единственная цель надуманного обвинения — оказать на него давление, чтобы добиться самооговора и оговора иных лиц». Аснис уточнил, что следователь не задавал Абызову никаких вопросов, не связанных с официальной фабулой дела.