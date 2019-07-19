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Задержание Абызова ,  
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Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
СК впервые после ареста допросил экс-министра Михаила Абызова, рассказал РБК его защитник. С его слов, подзащитный сам настоял на допросе и заявил, что занятость в правительстве и контроль спецслужб не позволили бы ему создать ОПС
Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

«Сегодня вышел фейк на Telegram-каналах, смысл которого в том, что Абызов пошел на сделку со следствием и заложил чуть ли не Дворковича. Это неправда. Но это совпало с тем, что Абызов действительно сегодня впервые был допрошен, причем по собственному ходатайству. И этот фейк, видимо, запустили люди, знавшие об этом допросе», — рассказал РБК Аснис.

По словам юриста, Абызов в показаниях акцентировал внимание на нескольких принципиальных вещах: «Во-первых, за четыре месяца следствия ему так и не разъяснили обвинение, о чем он много раз просил. Он готов давать подробные показания, если следствие точно сформулирует обвинение, как этого требуют УК и УПК. Во-вторых, в той части, в которой обвинение ему понятно, он себя не признает виновным абсолютно».

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Абызов пояснил, что в 2012–2014 годах (к этому периоду относятся события дела) «настолько был занят госслужбой, поручениями президента и председателя правительства, что это делало невозможным какое-либо использование служебных полномочий для преступной деятельности». «Он проводил 10, 12 и более часов каждый день на службе. Кроме того, он находился под плотным контролем спецслужб, в чьи задачи входит обеспечение безопасности членов правительства. Контролировались в том числе его автомобиль и телефон», — добавил Аснис.

По словам адвоката, его клиент считает, что «единственная цель надуманного обвинения — оказать на него давление, чтобы добиться самооговора и оговора иных лиц». Аснис уточнил, что следователь не задавал Абызову никаких вопросов, не связанных с официальной фабулой дела.

«С той же целью было арестовано имущество самого Абызова и его семьи на сумму, многократно превышающую ущерб по делу», — сказал адвокат. Аснис пояснил, что точная стоимость арестованного имущества ему неизвестна, поскольку соответствующие материалы суды могут слушать без участия защиты и с постановлениями адвокатов знакомят постфактум. Абызов ранее называл сумму в 20 млрд руб.

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«Если следствие преследует цель возместить ущерб от преступной деятельности, то аресту подлежит имущество в пределах или равное этому ущербу. Если имущества арестовано кратно больше, то это говорит о том, что у следствия есть другие цели, неявные нам», — сказал Аснис. По его словам, речь идет об остановке огромного бизнеса; арест активов противоречит интересам многочисленных работников, которые должны получать зарплату, и юрлиц, у которых есть обязательства перед контрагентами. «По убеждению Абызова, это не соответствует многократно высказанной точке зрения главы государства», — сказал Аснис.

Абызов был арестован 26 марта по обвинению в создании ОПС (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб. (ст. 159 УК). Следствие считает, что в 2012–2014 годах подозреваемый, использовав полномочия министра, организовал сложную сделку с рядом принадлежавших ему активов, от которой пострадали миноритарии этих компаний, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж.

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По версии следствия, подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали несколько активов его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris. Затем проданные компании были соединены с четырьмя фирмами, учрежденными Blacksiris — по версии СКР, номинальными. Объединенный актив был продан компаниям СИБЭКО и РЭС, на 96% принадлежащим Абызову, по сильно завышенной цене — за 4 млрд руб.

Кроме Абызова по делу проходят менеджеры его компаний Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

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От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов, Следственный комитет
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