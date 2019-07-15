Следственный комитет заявил о поиске новых фигурантов в деле Абызова

Следственный комитет России ведет установление новых возможных участников и эпизодов по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова следователя в Московском городском суде, где рассматривалась жалоба на арест имущества экс-министра.

«Следствие в настоящее время находится на стадии сбора доказательной базы. Идет установление всех обстоятельств по делу, возможных иных соучастников и иных эпизодов преступления», — сказал представитель СК, передает агентство. Абызова также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Обвинение также предъявлено пяти фигурантам дела: Галине Фрайденберг, Александру Пелипасову, Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Николю Степанову.