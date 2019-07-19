Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии»

Опасность для подростков исходит от иностранных спецслужб, криминальных авторитетов и сект, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его мнению, государство должно принимать превентивные меры

Николай Патрушев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В результате проверок, проведенных в 2018 году, выявлены нарушения требований к антитеррористической защищенности 40% объектов образования, 15% учреждений культуры, 10% объектов здравоохранения и гостиниц. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном заседании в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК. По его словам, с учетом анализа этих нарушений подготовлены изменения в нормативно-правовые акты.

Кроме того, по данным Совбеза, опасность для молодежи исходит от роста подростковой преступности, влияния террористических, экстремистских организаций, «радикальных молодежных структур», криминальных авторитетов, религиозных организаций и тоталитарных сект.

«Этому способствует деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода некоммерческих организаций, направленных на подрыв нравственных устоев и размытие традиционных российских ценностей», — объяснил Патрушев.

По его мнению, важно принимать «превентивные меры по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и пагубного информационно-психологического воздействия». Особенно это относится к «деструктивной информации в Интернете». Но также важно «продолжить реализацию мер по созданию для молодежи рабочих мест, преодолению социального неравенства и повышению уровня доходов».

«Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.