Бастрыкин назвал число дел об экстремизме против школьников

Бастрыкин назвал число дел об экстремизме против школьников

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что в 2018 году почти 100 школьников и студентов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме. Об этом он сообщил на ​расширенной коллеги ведомства, передает ТАСС.

«Среди выявленных экстремистов — это 894 человека, 99 учащихся школ, вузов и, главным образом, это молодежь — 282 человека», — сказал он, добавив что в суд отправили 504 дела об экстремизме.

Бастрыкин отметил, что для предотвращения экстремистских преступлений среди молодежи, и особенно среди подростков, необходимо вести работу в интернете, «где идет вербовка детей в соцсетях и чатах».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) силовики должны выявлять прежде всего наиболее опасные экстремистские преступления. Он добавил, что нужно бороться с реальной угрозой, а не «накручивать статистику» на необоснованных делах.