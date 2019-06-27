ВЦИОМ признал молодежь наиболее довольной жизнью частью общества

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование социального настроения молодежи в России. Как показали опросы, молодые люди чаще, чем представители других возрастных слоев общества, относятся к будущему с оптимизмом.

ВЦИОМ исследовал социальное настроение населения в возрасте от 18 до 34 лет. Так, более половины опрошенных от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) заявили, что довольны жизнью, которую ведут. Сходный уровень удовлетворения жизнью наблюдается только у пожилых людей (группа населения в возрасте «60 плюс», 54%).

С оптимизмом молодежь относится и к будущему. 42% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 33% в возрастной группе 25–34 года ждут в перспективе, что будут жить лучше.

В отношении личной жизни молодые люди также дали самые позитивные оценки. В целом ситуацию, сложившуюся в их жизни, позитивно оценивают 83% тех, кому от 18 до 24, и 75% опрошенных в возрасте 25–34 лет.