У разработчиков атомной бомбы СССР изъяли землю в Москве под новостройку

Правительство передало землю и постройки Центра химической физики на Ленинском проспекте госкомпании «Дом.РФ» под строительство жилого дома для сотрудников Минобрнауки. Ученые утверждают, что это помешает развитию центра

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Что изъяли у Центра химической физики

Росимущество передало три здания Федерального исследовательского центра химической физики им. Николая Семенова РАН и участок земли под ними институту развития «Дом.РФ».

Соответствующее решение приняла 14 мая правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности государства. В рамках закона «О содействии развитию жилищного строительства» «Дом.РФ» передает земельные участки в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), пояснили РБК в пресс-службе «Дом.РФ». «Механизм ЖСК, реализуемый при участии «Дом.РФ», позволяет обеспечить жильем граждан, относящихся к социальным категориям. Земельный участок будет безвозмездно передан ЖСК, в состав которого могут быть включены в том числе работники Минобрнауки», — сообщили в организации. В протоколе правительственной комиссии речь идет только о сотрудниках министерства, но, как следует из письма заместителя министра Натальи Бочаровой в правительственную комиссию от 26 июня (документ есть у РБК), ведомство попросило поменять формулировку на «научных сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций, в том числе Центра химической физики».