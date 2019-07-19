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У разработчиков атомной бомбы СССР изъяли землю в Москве под новостройку
Правительство передало землю и постройки Центра химической физики на Ленинском проспекте госкомпании «Дом.РФ» под строительство жилого дома для сотрудников Минобрнауки. Ученые утверждают, что это помешает развитию центра
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Что изъяли у Центра химической физики

Росимущество передало три здания Федерального исследовательского центра химической физики им. Николая Семенова РАН и участок земли под ними институту развития «Дом.РФ».

Соответствующее решение приняла 14 мая правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности государства. В рамках закона «О содействии развитию жилищного строительства» «Дом.РФ» передает земельные участки в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), пояснили РБК в пресс-службе «Дом.РФ». «Механизм ЖСК, реализуемый при участии «Дом.РФ», позволяет обеспечить жильем граждан, относящихся к социальным категориям. Земельный участок будет безвозмездно передан ЖСК, в состав которого могут быть включены в том числе работники Минобрнауки», — сообщили в организации. В протоколе правительственной комиссии речь идет только о сотрудниках министерства, но, как следует из письма заместителя министра Натальи Бочаровой в правительственную комиссию от 26 июня (документ есть у РБК), ведомство попросило поменять формулировку на «научных сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций, в том числе Центра химической физики».

На переданном участке расположены три здания с адресами: Ленинский проспект, 38, стр. 9, 10 и 11, указано в письме «Дом.РФ». Стоимость участка может составлять до 2 млрд руб., оценил партнер Colliers International Станислав Бибик, уточнив, что его кадастровая стоимость — 1,8 млрд руб. Стоимость 1 кв. м в соседних новостройках начинается от 527 тыс. руб.

Чем известен Центр химической физики им. Николая Семенова

Институт был основан в 1931 году. Его первым директором был лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Также там работали академики Яков Зельдович и Юлий Харитон. В этом центре выполнялась существенная часть проекта по разработке первой советской атомной бомбы, сказал РБК вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Почему ученые против

Центр с передачей участка не согласен, следует из письма директора учреждения Виктора Надточенко министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил сотрудник института.

Надточенко указал, что собственник зданий не давал согласие на изъятие построек, а также упомянул мораторий, который президент России наложил с 2014 года на отчуждение имущества у научных организаций.

Мораторий действует до 2020 года, заметил в разговоре с РБК вице-президент РАН Алексей Хохлов. «Мне такое решение комиссии непонятно, оно расходится с указом президента», — сказал он. «Полагаю, что этот участок можно использовать для научных целей, а дом построить в другом месте», — говорит вице-президент Академии наук.

Исследовательский центр направлял обращения с просьбой передать ему этот земельный участок в бессрочное пользование, утверждает его директор.

Постройки, которые получил «Дом.РФ», — малоэтажные здания. Заведующий лабораторией энергоаккумулирующих соединений гетерогенной химии центра Михаил Ларичев рассказал РБК, что на этом участке сейчас располагаются склады, которые долгое время использовались при обслуживании работ атомного проекта, потом не использовались, но сейчас в них планировалось разместить научно-образовательный комплекс. «Изъятие приведет к срыву программы развития центра. Строительство создаст непреодолимые трудности для работы центра в лабораторных корпусах, к которым вплотную примыкает земельный участок, и угрожает физическому существованию центра», — считает Ларичев.

В пресс-службе Минобрнауки на запрос РБК не ответили.

Участок Центра химической физики хотели застроить несколько лет назад

С 2001 по 2012 год развернуть стройку на этом участке пыталась компания СУ-155. Против выступали жители соседних домов, писала «Новая газета» в 2013 году. С Институтом химической физики РАН тогда стройка была согласована. Жители отстояли участок, в августе 2012 года правительство Москвы все ранее выданные распорядительные документы, предусматривающие строительство, признало утратившими силу.

Как у академиков изымали земли и здания

Правительство стало изымать имущество у РАН в 2013 году после реформы академии. Часть зданий и земель академии была передана специально созданному Федеральному агентству научных организаций. ФАНО перестало существовать в 2018 году, его глава Михаил Котюков стал министром науки и высшего образования, в которое влилось агентство.

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Несмотря на мораторий на отчуждение имущества РАН, оптимизация ее активов продолжается. Зимой 2019 года правительство предлагало забрать у Сибирского отделения РАН более 350 объектов Новосибирского академгородка, которыми оно управляло. Пока этот вопрос отложен.

Вице-президент РАН Юрий Балега заметил, что у РАН много участков, которые академия не использует, и их реализация — это логичный шаг: «У нас есть участки, которые, честно говоря, уже много лет за нами висят, мы их не используем. Это, например, бывшие пионерские лагеря». Но не всегда оптимизация касается «ненужных» участков, признал он. «Сложная проблема в Сибири. Отделение хочет сохранить это имущество, это его наследие, оно умеет им управлять. Правительство же считает, что эти объекты не нужны сейчас академии», — напомнил он.

Балега также напомнил, что двумя годами ранее РАН не удалось отстоять здание гостиницы на Ленинском проспекте. «Отобрали и передали под некий университет мировых цивилизаций Владимира Жириновского. Это было решение правительства, которое мгновенно пришлось выполнять. За два дня у нас отобрали собственность, несмотря на мораторий», — резюмировал он.

Автор: Полина Звездина, Виктория Степанова
При участии: Надежда Федорова, Мария Кузнецова, Мила Харитонова
Теги: Минобрнауки, Академия наук
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