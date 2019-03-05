Власти предложили забрать у РАН большую часть новосибирского Академгорода

Правительство оставит Сибирскому отделению РАН только 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка, которыми оно управляло ранее. Общежития, лес и детские сады планируется передать Минобрнауки, выяснил РБК

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске, которыми оно управляло ранее. У академиков останутся только 22 объекта, следует из проекта распоряжения правительства. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в руководстве РАН.​

Чего лишится РАН

Среди объектов, которых лишится СО РАН, — общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин ​Пармон.

После 2013 года, когда прошла реформа РАН и было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, но РАН продолжала самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты. Общий доход со всех объектов составлял около 400 млн руб., большая часть из которых уходила на содержание и ремонт социальной инфраструктуры Академгородка и уход за лесом. В основном академия зарабатывала на аренде принадлежащих ей зданий. Прибыль ученые использовали на нужды науки и издательскую деятельность, говорит Пармон.