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Академгородок сжимается до 18 квартир
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Газета
Академгородок сжимается до 18 квартир
Газета № 022 (2977) (0503) Общество,
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Академгородок сжимается до 18 квартир
РАН лишается большей части имущества в Новосибирске
Правительство оставит Сибирскому отделению РАН только 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка, которыми оно управляло ранее. Общежития, лес и детские сады планируется передать Минобрнауки, выяснил РБК
Центр информационных технологий в Академгородке (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске, которыми оно управляло ранее. У академиков останутся только 22 объекта, следует из проекта распоряжения правительства. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в руководстве РАН.​

Чего лишится РАН

Среди объектов, которых лишится СО РАН, — общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин ​Пармон.

После 2013 года, когда прошла реформа РАН и было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, но РАН продолжала самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты. Общий доход со всех объектов составлял около 400 млн руб., большая часть из которых уходила на содержание и ремонт социальной инфраструктуры Академгородка и уход за лесом. В основном академия зарабатывала на аренде принадлежащих ей зданий. Прибыль ученые использовали на нужды науки и издательскую деятельность, говорит Пармон.

Теперь большую часть объектов Академгородка планируется передать Министерству науки и высшего образования, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству СО РАН.

РБК направил запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, на чей баланс будут переданы объекты и как их планируется использовать. 20 февраля в пресс-службе ведомства сообщали, что вопрос передачи имущества РАН еще не решен.

Что такое Академгородок

Академгородок расположен в 20 км от центра Новосибирска и входит в Советский район города. Это один из научных центров России, который был основан в 1957 году по инициативе академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Христиановича.

На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум СО РАН, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа. Один из самых известных институтов городка — Институт ядерной физики (ИЯФ). 80% российского вклада в разработку и запуск Большого адронного коллайдера — результат работы сотрудников ИЯФ, говорится на официальном сайте Новосибирска.

В 2018 году было объявлено о запуске проекта «Академгородок 2.0». В рамках программы будет построено больше десятка различных научных центров, модернизирована инфраструктура Академгородка. В 2014 году Академгородок признали объектом культурного наследия регионального значения.

Почему РАН лишают имущества

Передача имущества РАН происходит в рамках исполнения протокола бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича за 2014 год и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой за 2018 год, суть которых сводилась к закреплению за РАН только профильного имущества, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве рассказали, что проект распоряжения о закреплении имущества за СО РАН подготовлен Министерством экономического развития.

«Определенные разногласия возникли в вопросе подтверждения использования имущества для достижения уставных целей РАН, поскольку академия существует в организационно-правовой форме федерального государственного бюджетного учреждения. Росимуществу даны соответствующие поручения», — сообщили в Минобрнауки.

Как реформировали Академию наук

В результате реформы РАН, которая прошла в 2013 году, существенная часть имущества академии, а также многие научные институты РАН были переданы ФАНО. Именно ФАНО стало распределять деньги между бывшими институтами РАН. Агентство перестало существовать в 2018 году; его глава Михаил Котюков возглавил Минобрнауки, в которое и влилось агентство.

Что осталось у академиков

Среди 22 объектов Академгородка, которые оставляют СО РАН, — четыре здания, в том числе гостиницы, и 18 служебных квартир.

Академики рассчитывают, что эти 22 объекта не единственные, которые в итоге получит РАН, и остальные здания будут закреплены другими документами, рассказал Пармон. «Но как и когда это произойдет, мы не понимаем. Закрепляют только гостиницы и служебное жилье. Ни про общежития, ни про спортивные сооружения речи пока не идет», — заметил он.

Беспокойство Сибирского отделения разделяет руководство РАН. «СО РАН очень бережно относится к своему имуществу, потому что это часть их истории, часть истории Академгородка. Отдать инфраструктуру неизвестно кому, чтобы с ней стало неизвестно что? Так мы разрушим поселок, он исчезнет. А в 2018 году президент утвердил программу дальнейшего развития Академгородка [«Академгородок 2.0»], и на базе уже существующей инфраструктуры должен быть построен новый комплекс. А если сейчас все раздать и продать, то на чем создавать новое?» — заявил вице-президент РАН Юрий Балега в разговоре с РБК.

Балега предложил провести обсуждение перспектив Академгородка с учеными и пересмотреть перечень передаваемого имущества. «Такие вопросы нельзя решать формальным способом. Надо обсуждать эту тему подробно с сибирскими учеными», — резюмировал он.

Автор: Полина Звездина.
Теги: Российская академия наук , Академгородок , Минобрнауки
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