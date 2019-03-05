В РАН предложили на три года отложить передачу части Академгородка

В РАН предложили на три года отложить передачу части Академгородка

Сибирское отделение РАН просит не передавать часть своих объектов новой управляющей структуре в течение трех лет. Ранее РБК писал, что новосибирский Академгородок частично перейдет к Минобрнауки

Одна из улиц новосибирского Академгородка (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик Валентин Пармон планирует обратиться в правительство с просьбой ввести трехлетний мораторий на передачу объектов, не закрепленных за отделением в новом перечне имущества, пишет официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Это решение представляется нам оптимальным для сохранения и развития единого научно-образовательного и инновационного центра, каким является новосибирский Академгородок», — сказал Пармон.

Академик также выразил надежду, что за три года будет сформирована административная структура проекта «Академгородок 2.0», который и будет управлять единым центром.

Ранее РБК выяснил, что СО РАН может лишиться 356 объектов инфраструктуры Академгородка. В частности, речь идет об общежитиях, больницах, детских садах, торговых центрах и спортивных комплексах. Все эти объекты управлялись отделением РАН с развала СССР, средства на их содержание​ выделяли до 2013 года, когда прошла реформа РАН.