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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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Общество ,  
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В РАН предложили на три года отложить передачу части Академгородка
Сибирское отделение РАН просит не передавать часть своих объектов новой управляющей структуре в течение трех лет. Ранее РБК писал, что новосибирский Академгородок частично перейдет к Минобрнауки
Одна из улиц новосибирского Академгородка (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик Валентин Пармон планирует обратиться в правительство с просьбой ввести трехлетний мораторий на передачу объектов, не закрепленных за отделением в новом перечне имущества, пишет официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Это решение представляется нам оптимальным для сохранения и развития единого научно-образовательного и инновационного центра, каким является новосибирский Академгородок», — сказал Пармон.

Академик также выразил надежду, что за три года будет сформирована административная структура проекта «Академгородок 2.0», который и будет управлять единым центром.

Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка

Ранее РБК выяснил, что СО РАН может лишиться 356 объектов инфраструктуры Академгородка. В частности, речь идет об общежитиях, больницах, детских садах, торговых центрах и спортивных комплексах. Все эти объекты управлялись отделением РАН с развала СССР, средства на их содержание​ выделяли до 2013 года, когда прошла реформа РАН.

Собеседник РБК, близкий к СО РАН, рассказал, что объекты может получить Минобрнауки. В пресс-службе министерства пояснили, что передача имущества — это исполнение протокола вице-премьера Аркадия Дворковича от 2014 года и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой от 2018 года. Их суть заключается в том, что за РАН должно быть закреплено исключительно профильное имущество.

Вице-президент РАН Юрий Балега в разговоре с РБК заявил, что передача имущества «неизвестно кому» может привести к негативным последствиям. «Так мы разрушим поселок, он исчезнет», — сказал он. Балега напомнил, что в прошлом году президент Владимир Путин утвердил программу развития Академгородка («Академгородок 2.0»).

В ноябре 2018-го глава Минэкономразвития Новосибирской области Ольга Молчанова оценила затраты на строительство в рамках этого проекта в 150 млрд руб. При этом губернатор региона Андрей Травников говорил, что общая стоимость реализации «Академгородка 2.0» составит 500 млрд руб., сообщало агентство ТАСС.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Академгородок, Новосибирская область, СО РАН
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