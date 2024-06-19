По делу о массовом отравлении в Москве задержали повара
В Москве задержан гражданин Таджикистана Карим Норматов, повар компании-производителя фасоли «Савон-К», сообщил Следственный комитет. Фасоль для изготовления салатов использовала компания «Локалкитчен» — бренд «Кухня на районе».
Норматова обвинили в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).
«Установлено, что он по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами», — сообщили следователи.
Следствие намерено просить об аресте Норматова.
Материал дополняется.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде