По делу о массовом отравлении в Москве задержали повара

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве задержан гражданин Таджикистана Карим Норматов, повар компании-производителя фасоли «Савон-К», сообщил Следственный комитет. Фасоль для изготовления салатов использовала компания «Локалкитчен» — бренд «Кухня на районе».

Норматова обвинили в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

«Установлено, что он по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами», — сообщили следователи.

Следствие намерено просить об аресте Норматова.

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