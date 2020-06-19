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Авария с топливом в Норильске ,  
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Путин удивился отсутствию «должной реакции» на аварию в Норильске

По его словам, аварии с разливом дизеля можно было бы избежать при соответствующем уровне контроля со стороны госструктур. Путин поручил вице-премьеру Абрамченко обратить внимание на работу контролирующих организаций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Разлив дизеля под Норильском выявил ряд системных проблем. Аварии можно было бы избежать, если бы был налажен контроль со стороны соответствующих структур, сообщил президент Владимир Путин во время совещания с чиновниками. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Их [системные проблемы] нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы», — сказал глава государства.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, обратить внимание на работу контролирующих структур и организаций. «Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике у нас организована работа», — заключил президент. Он подчеркнул, что дает поручение не для того, чтобы «оплеухи раздавать», а для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Путин заявил, что разлива топлива можно было бы избежать, «если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур». «То есть деловой должен быть подход, системный», — резюмировал глава государства.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»). Из резервуара вытекло около 21 тыс. т дизельного топлива, по данным Росприроднадзора, большая часть (около 15 тыс. т) попала в воду.

В начале июня представитель Ростехнадзора сообщил РБК, что ведомство не имело возможности проводить проверку повредившегося резервуара с 2016 года. В нем производился ремонт, в этом случае проверяющие не имеют доступа к объекту, уточнял собеседник. На других объектах НТЭК проводились как плановые, так и внеплановые проверки в 2017–2020 годах.

Во вторник, 16 июня, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело — на этот раз против главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой. По данным следствия, именно она проводила плановые проверки на ТЭЦ-3 в 2017–2018 годах и не проверила аварийный резервуар. В Ростехнадзоре после этого заявили, что резервуар находился в ремонте, поэтому инспектор не имела законных оснований и повода для его проверки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Норильск, «Норникель», разлив топлива, Виктория Абрамченко, Владимир Путин
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