Путин удивился отсутствию «должной реакции» на аварию в Норильске

По его словам, аварии с разливом дизеля можно было бы избежать при соответствующем уровне контроля со стороны госструктур. Путин поручил вице-премьеру Абрамченко обратить внимание на работу контролирующих организаций

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Разлив дизеля под Норильском выявил ряд системных проблем. Аварии можно было бы избежать, если бы был налажен контроль со стороны соответствующих структур, сообщил президент Владимир Путин во время совещания с чиновниками. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Их [системные проблемы] нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы», — сказал глава государства.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, обратить внимание на работу контролирующих структур и организаций. «Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике у нас организована работа», — заключил президент. Он подчеркнул, что дает поручение не для того, чтобы «оплеухи раздавать», а для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Путин заявил, что разлива топлива можно было бы избежать, «если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур». «То есть деловой должен быть подход, системный», — резюмировал глава государства.