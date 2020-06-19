«Союзмультфильм» запретил курить Волку из «Ну, погоди!»

Волк в новых сериях мультсериала бросит курить. По мнению создателей, эта отличительная черта персонажа устарела и будет неправильно воспринята зрителями

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего», — сообщил он. По его словам, курение Волка, которое было отличительной чертой персонажа в старых сериях мультфильма, в наше время может исказить его образ. «Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — объяснил он.

Также в новых сериях могут измениться голоса главных героев. По словам Машковцева, создатели не будут добиваться того, чтобы озвучка совпадала с классической. «Имитировать не будем. Идет кастинг», — сообщил он.

О запуске нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» объявил в ноябре 2019 года. В марте 2020 года партнером студии в создании новых серий стал курорт «Роза Хутор». Курорт инвестирует несколько сотен миллионов рублей в создание 26 серий мультсериала.

18 июня «Союзмультфильм» показал новых героев сериала. В сериях появятся Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская сообщила, что новый цикл сериала рассчитан на возраст шесть-восемь лет, когда дети растут и им нужен «положительный пример».