ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости». Все выпуски мультсериала смотрели 80% россиян, 18% опрошенных видели только некоторые эпизоды. 95% опрошенных, у которых есть дети, заявили, что хотели бы скорее показать его своему ребенку.

На втором месте среди любимых мультфильмов оказались «Каникулы в Простоквашино» (31%), на третьем — «Маша и медведь» (16%). Еще 13% респондентов назвали «Винни пуха», 10% — «Чебурашку и крокодила Гену», по 8% — «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане».

13% участников опроса заявили, что их дети обычно смотрят современные российские мультфильмы, по 10% респондентов отметили, что их ребенок предпочитает советские и иностранные мультфильмы. Еще 10% респондентов сообщили, что их дети смотрят любые мультфильмы, а 2% — никакие.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 9 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.