«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

Фото: Союзмультфильм

Новыми героями перезапуска мультипликационного сериала «Ну, погоди!» станут Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм», передает ТАСС.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Новый сериал рассчитан на возраст шесть-восемь лет, когда дети растут и им нужен «положительный пример», добавила она.

«Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — отметила Осетинская