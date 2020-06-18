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«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

Фото: Союзмультфильм
Фото: Союзмультфильм

Новыми героями перезапуска мультипликационного сериала «Ну, погоди!» станут Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм», передает ТАСС.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Новый сериал рассчитан на возраст шесть-восемь лет, когда дети растут и им нужен «положительный пример», добавила она.

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«Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — отметила Осетинская

Герои появились по инициативе горного курорта «Роза Хутор». Планируется, что они станут его символами.

Ранее «Союзмультфильм» объявил о начале разработки в честь 50-летия героев нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!».

В марте «Союзмультфильм» и курорт «Роза Хутор» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания нового сериала «Ну, погоди», курорт намерен инвестировать в производство 26 серий.

Теги: «Союзмультфильм», мультсериал, «Роза Хутор»
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