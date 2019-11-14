В «Союзмультфильме» сообщили о запуске нового цикла «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает ТАСС.

По словам предправления киностудии, первая серия нового цикла выйдет в начале лета 2020 года. Слащева также напомнила, что в 2019 году героям мультфильма исполняется 50 лет.

По данным ВЦИОМ, «Ну, погоди!» является любимым мультфильмом россиян. В ходе проведенного летом этого года опроса ему отдали предпочтение 65% респондентов.

В июле 2017 года в «Союзмультфильме» сообщили о планах «оживить» мультсериалы «Простоквашино», «Попугай Кеша», а также «Котенок по имени Гав». Первая серия продолжения сериала «Возвращение в Простоквашино» вышла в апреле 2018 года.