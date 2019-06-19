Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает возможность зачета в воинский стаж, необходимый для получения звания ветерана военной службы, времени службы в армии Украины

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О ветеранах», следует из информации, размещенной в Системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предусматривает изменение нормы, определяющей, кто именно может быть удостоен звания ветерана военной службы.

Согласно действующей редакции закона, это звание могут получить люди, отслужившие не менее 20 лет в Вооруженных силах России или в других российских воинских формированиях и СССР. Однако после присоединения к России Крыма и Севастополя в рядах российской армии оказались военные, ранее служившие в Вооруженных силах Украины, что при расчете необходимого для получения ветеранского стажа не учитывается.

В результате такие лица, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, не могут пользоваться предусмотренными российским законодательством гарантиями социальной защиты.

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.

По оценке военкоматов Крыма и Севастополя, число таких граждан России в обоих регионах составляет около тысячи человек.