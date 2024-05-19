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Политика ,  
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Mehr убрало данные, что Раиси в порядке после жесткой посадки вертолета

Иранское агентство Mehr удалило со своего сайта информацию, согласно которой президент Ирана Ибрахим Раиси после жесткой посадки вертолета «направляется в Тебриз», иранский город недалеко от азербайджанской границы, по земле.

Абзац с этой информацией, переданной со ссылкой на репортера Mehr, сохранился в кэше. Теперь агентство приводит данные, согласно которым вертолет с президентом совершил посадку из-за тумана в северной части Восточного Азербайджана (это провинция в Иране), судьба Раиси не известна, к месту инцидента направляются спасательные бригады.

Как передавали ТАСС и другие СМИ (например, турецкая газета Yeni Şafak) со ссылкой на Mehr, ранее агентство также сообщало, что Раиси «в порядке» и едет в Тебриз на автомобиле.

Стало известно, кто летел в вертолете с президентом Ирана
Политика
Хосейн Амир Абдоллахиян и Ибрахим Раиси

Всего в президентском кортеже было три вертолета, жесткую посадку совершил один из них. По данным Tasnim, это произошло у села Узи в регионе Восточный Азербайджан. Это агентство, а также IRNA, сообщают, что вместе с Раиси в вертолете находились имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян. Кто-то из сопровождавших президента (не уточняется, кто именно) вышел на связь после инцидента.

Материал дополняется

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Теги
Иран Азербайджан вертолеты Ибрахим Раиси

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Для сдачи в аренду

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