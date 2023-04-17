Комитет Госдумы отклонил проект об увеличении МРОТ до ₽30 тыс.

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Комитет Государственной думы по социальной политике не поддержал проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. руб. с 1 января 2023 года, передает «РИА Новости».

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в августе 2022 года депутатами от фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, Ярославом Ниловым и другими.

«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 30 тыс. руб. в месяц», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона. Авторы отметили, что это составляет около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России.

В документе говорилось, что данные меры необходимо предпринять на фоне санкционного давления, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Как уточнил глава правительства, темпы индексации будут выше уровня инфляции. Таким образом МРОТ в России составит 19 242 руб. вместо нынешних 16 242 руб.

В феврале во время послания Федеральному собранию об этом сообщил президент России Владимир Путин. В 2022 году МРОТ был повышен дважды в общей сложности почти на 20%, указал президент. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня в связи с санкционным давлением.

Мишустин отметил, что это позволило сохранить доходы 15 млн россиян.