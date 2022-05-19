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ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам

Мошенники стали чаще обманывать россиян, но реже использовать социальную инженерию, следует из данных ЦБ за первый квартал. Из всех украденных средств банки смогли вернуть только 6,2%, что меньше, чем годом ранее
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
В первом квартале 2022 года россияне перевели деньги мошенникам 258 097 раз, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Центробанка.

С января по март 2021 года мошенники обманули россиян 237 737 раз.

Также увеличилась общая сумма средств, которую злоумышленники смогли похитить у населения. За первый квартал прошлого года россияне отдали мошенникам 2,8 млрд руб., а за три первых месяца текущего года — почти 3,3 млрд.

ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

При этом снизилось количество случаев, когда неизвестные выманивали средства у граждан с помощью методов социальной инженерии. В 2021 году их доля составила 56,2%, а в 2022-м — 52,5%. Чтобы обманывать граждан, мошенники использовали банкоматы и терминалы, интернет-сервисы для оплаты услуг, системы дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц.

Российские банки стали реже возвращать украденные средства россиянам, сказано в отчете. Если в прошлом году украденные средства получили назад 7,3% обманутых россиян, то в первом квартале 2022 года их доля сократилась до 6,2%.

В январе—марте 2022 года резко увеличилось количество номеров, с которых мошенники обзванивают абонентов. Так, число городских номеров выросло с 4 тыс. до 71,2 тыс. по всей России (на 1603%), мобильных — с 1,8 тыс. до 17,9 тыс. (на 904%). Кроме того, на 151% вырос пул номеров, использующих комбинацию цифр 8-800.

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Накануне банк ВТБ сообщил, что по сравнению с началом апреля количество обращений клиентов за помощью из-за мошенников увеличилось на 30%. Мошенники использовали одновременно и фишинг, и социальную инженерию в 95% случаев, причем основной период активности пришелся на майские праздники, отметили в организации.

В конце апреля стало известно, что Центробанк готовит поправки в законодательство, призванные ужесточить правила возврата денежных средств граждан для банков. В частности, ЦБ планирует обязать банковские организации решать вопрос с возвратом средств за 30 дней.

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Теги
Татьяна Зыкина
ЦБ мошенничество переводы
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ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля
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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
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