ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам
С января по март 2021 года мошенники обманули россиян 237 737 раз.
Также увеличилась общая сумма средств, которую злоумышленники смогли похитить у населения. За первый квартал прошлого года россияне отдали мошенникам 2,8 млрд руб., а за три первых месяца текущего года — почти 3,3 млрд.
При этом снизилось количество случаев, когда неизвестные выманивали средства у граждан с помощью методов социальной инженерии. В 2021 году их доля составила 56,2%, а в 2022-м — 52,5%. Чтобы обманывать граждан, мошенники использовали банкоматы и терминалы, интернет-сервисы для оплаты услуг, системы дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц.
Российские банки стали реже возвращать украденные средства россиянам, сказано в отчете. Если в прошлом году украденные средства получили назад 7,3% обманутых россиян, то в первом квартале 2022 года их доля сократилась до 6,2%.
В январе—марте 2022 года резко увеличилось количество номеров, с которых мошенники обзванивают абонентов. Так, число городских номеров выросло с 4 тыс. до 71,2 тыс. по всей России (на 1603%), мобильных — с 1,8 тыс. до 17,9 тыс. (на 904%). Кроме того, на 151% вырос пул номеров, использующих комбинацию цифр 8-800.
Накануне банк ВТБ сообщил, что по сравнению с началом апреля количество обращений клиентов за помощью из-за мошенников увеличилось на 30%. Мошенники использовали одновременно и фишинг, и социальную инженерию в 95% случаев, причем основной период активности пришелся на майские праздники, отметили в организации.
В конце апреля стало известно, что Центробанк готовит поправки в законодательство, призванные ужесточить правила возврата денежных средств граждан для банков. В частности, ЦБ планирует обязать банковские организации решать вопрос с возвратом средств за 30 дней.