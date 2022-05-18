ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля

Число обращений клиентов ВТБ в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников с первой половиной апреля выросло на 30%, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«За две недели мая ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на 30% к аналогичному периоду апреля. В большей степени он относился ко второй части майских праздников: с 7 по 10 мая число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками», — сказано в сообщении.

В банке уточнили, что в 95% случаев злоумышленники используют «гибридный» метод, включающий социальную инженерию и фишинг. Там также отметили, что банку удалось спасти 2,8 млрд руб. средств клиентов — «почти вдвое больше, чем за весь апрель».

Ранее сервис по поиску работы Superjob провел опрос, из которого следовало, что 16% россиян — каждый шестой гражданин страны — стал жертвой телефонного мошенничества. При этом каждый девятый респондент указал, что потерял деньги или имущество один раз. Каждый 20-й пострадал от злоумышленников несколько раз. Кроме того, 13% опрошенных сказали, что мошенники звонят им каждый день, 20% — каждую неделю, 23% — раз в месяц.

По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб. При этом кредитные организации вернули всего лишь 920,5 млн руб., или 6,8%. Уровень возврата падает второй год подряд на фоне роста объема хищений. В 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, или 1,1 млрд руб. В 2019-м — 14,6%, или 935,9 млн руб. До 2019 года регулятор не раскрывал годовые данные по возвращенным денежным средствам.