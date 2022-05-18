Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
В Дагестане в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков Общество, 09:08
Экс-сотрудник ЦРУ счел новую холодную войну России и США ошибкой Политика, 09:05
ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля Общество, 09:01
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Pro, 09:00
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в плей-офф НХЛ Спорт, 08:51
Глава «1С-Битрикс»: «Мне пришлось принять, что я не всемогущий» Pro, 08:50
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:50
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 08:27
Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме Спорт, 08:25
В России появятся новый индекс и фьючерс на пшеницу Экономика, 08:23
Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития Финансы, 08:14
Дна не видно: почему обвал акций ИT-сектора США продолжится Pro, 08:06
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:02
Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации Политика, 08:00
Общество ,  
0 

ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля

Число обращений клиентов ВТБ в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников с первой половиной апреля выросло на 30%, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«За две недели мая ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на 30% к аналогичному периоду апреля. В большей степени он относился ко второй части майских праздников: с 7 по 10 мая число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками», — сказано в сообщении.

В банке уточнили, что в 95% случаев злоумышленники используют «гибридный» метод, включающий социальную инженерию и фишинг. Там также отметили, что банку удалось спасти 2,8 млрд руб. средств клиентов — «почти вдвое больше, чем за весь апрель».

ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее сервис по поиску работы Superjob провел опрос, из которого следовало, что 16% россиян — каждый шестой гражданин страны — стал жертвой телефонного мошенничества. При этом каждый девятый респондент указал, что потерял деньги или имущество один раз. Каждый 20-й пострадал от злоумышленников несколько раз. Кроме того, 13% опрошенных сказали, что мошенники звонят им каждый день, 20% — каждую неделю, 23% — раз в месяц.

По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб. При этом кредитные организации вернули всего лишь 920,5 млн руб., или 6,8%. Уровень возврата падает второй год подряд на фоне роста объема хищений. В 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, или 1,1 млрд руб. В 2019-м — 14,6%, или 935,9 млн руб. До 2019 года регулятор не раскрывал годовые данные по возвращенным денежным средствам.


 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Как расставаться, чтобы учесть интересы компании и сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Материалы к статье
Теги
ВТБ мошенники телефонное мошенничество
Материалы по теме
В Хабаровске задержали главу филиала РАНХиГС по обвинению в мошенничестве
Общество
Как изменились схемы банковского мошенничества из-за санкций
Финансы
Group-IB за год заблокировала 24 тыс. мошеннических «зеркал» «Столото»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter